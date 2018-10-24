Киргизским мигрантам в России грозит активность Шавката Мирзиёева

Григорий Михайлов, , 09:47 — REGNUM

Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза чуть больше трех лет. Это небольшой срок, чтобы делать полноценные выводы о том, какое влияние на экономику страны оказало участие республики в объединении. Одним из очевидных преимуществ ЕАЭС можно назвать улучшение условий для трудовых мигрантов, работающих в странах союза. Это, к примеру, доказывают и объемы денежных переводов. В 2017 году трудовые мигранты перевели в Киргизию около 2,5 миллиардов долларов, причем более 90% из этой суммы были перечислены трудящимися из Российской Федерации. Периодически выдвигаемые правительством России инициативы, связанные с ужесточением законодательства в области миграционной политики, беспокоят не только более 700 тысяч киргизстанцев-мигрантов, но и руководство среднеазиатской страны.

Киргизский политолог Денис Бердаков прокомментировал ИА REGNUM ситуацию и рассказал, что ждет киргизстанцев, трудящихся в России.

: Как изменилось положение киргизских трудовых мигрантов в России за три года?

В 2016 году трудовые мигранты перевели в Киргизию почти $2 миллиарда. За 2017 год — уже $2,2 млрд. В 2018 году объемы переводов мигрантов из России на родину могут превысит существующий рекорд — за 8 месяцев в Киргизию уже отправлено $1,74 млрд.

Если уйти от обсуждения денежных сумм, превышающих годовой бюджет государства, то стоит отметить, что после присоединения Киргизии к ЕАЭС трудовые мигранты получили значительные преимущества. Это отсутствие необходимости получения разрешения на работу, у киргизстанцев отпала необходимость покупать патенты (к примеру, в Москве стоимость патента для работы иностранцу составляет 4500 рублей в месяц, в Московской области — 4300 рублей). Экономия составляет несколько десятков тысяч рублей в год.

Сейчас граждане Киргизии делают лишь регистрацию. Срок, в течение которого необходимо ее получить, увеличен до 30 дней. Наши трудовые мигранты пользуются одинаковыми профессиональными и социальными преференциями, что и местные работники, имеют право устраивать детей в детские сады, а также пользоваться услугами больниц.

Наши соотечественники по-прежнему могут въезжать в Россию и Казахстан по внутреннему паспорту (ID-карта, хотя по факту при пересечении границу просят предъявить все имеющиеся документы вплоть до аттестатов об окончании средней школы), несмотря на то что с 2015 года в РФ действует новый порядок въезда, согласно которому граждане СНГ въезжают в страну исключительно по заграничным паспортам.

Срок временного пребывания (проживания) трудовых мигрантов и членов их семей на территории России определяется сроком действия трудового договора, заключенного между работодателем и работником. Хоть 5 лет! В случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток со дня въезда трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Правила весьма неплохие, но они не всегда соблюдаются на территории России. Тем мигрантам, кто нарушил закон и работает без трудового контракта, грозят значительные проблемы.

: Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России впервые намерено снизить долю иностранных работников на строительных площадках страны. Предполагается, что их численность с 2019 года не будет превышать 80% от количества занятых на предприятии. Как это может повлиять на киргизских мигрантов?

Правительство, сокращая число привлекаемой иностранной рабочей силы, хочет освободить места для граждан России. Тут все понятно. Но вряд ли эта инициатива будет реализована. В договоре о Евразийском экономическом союзе четко прописано, что работодатели вправе привлекать к трудовой деятельности граждан стран ЕАЭС без учета ограничений по защите национального рынка труда. Т. е. члены союза не должны устанавливать и применять подобные правила.

Введение ограничений будет означать, что соглашения в рамках ЕАЭС ничего не значат. А это недопустимый вариант.

: В прошлом году Минздрав России предлагал лишить семьи трудовых мигрантов из стран ЕАЭС права на бесплатную медицинскую помощь. Предполагалось, что так образом российский бюджет сможет сэкономить внушительные суммы. Какова позиция Бишкека по этой теме?

Тема предоставления медицинской помощи трудящимся из ЕАЭС и их семьям остается проблемной. Согласно Договору о ЕАЭС от 2014 года, социальное страхование «союзных» трудящихся и членов их семей должно осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Социальное страхование подразумевает и обязательное медицинское страхование (ОМС). Что же касается фактической ситуации, то трудовые мигранты получили доступ к ОМС в январе 2017 года приказом Министерства здравоохранения России. Однако данный документ не распространяет свое действие на членов их семей. Получается, что положения договора о ЕАЭС выполняются Российской Федерацией не в полном объеме.

: Уточню — вы считаете, что члены семей трудовых мигрантов станут в России объектом обязательного медицинского страхования?

Вероятность очень большая. Ведь реализация предложений Минздрава ухудшит положение трудящихся и их семей, а это в корне противоречит Договору о ЕАЭС. Соглашения в рамках союза нацелены на глубокую интеграцию, в том числе в части вопросов, касающихся социального страхования трудящихся и их семей. Преференции для работников из стран союза являются важным фактором развития трудовой миграции и формирования единого рынка трудовых ресурсов, что является одной из основных целей ЕАЭС.

: Как вы можете прокомментировать ситуацию в России, связанную с водительскими удостоверениями? Речь идет о поправках, инициируемых в закон «О безопасности дорожного движения».

Насколько мне известно, МВД России планирует обязать некоторые категории граждан проходить процедуру обмена международных и национальных водительских удостоверений на российские. Если человек получает вид на жительство или паспорт гражданина России, он обязан в течение 6 месяцев получить российское удостоверение. По истечении данного срока национальное и даже международное удостоверения будут признаны недействительными.

В случае принятия подобных поправок наши соотечественники, получившие гражданство России или вид на жительство, должны будут, скорее всего, сдавать экзамены на знание ПДД и практическое вождение в России.

Что касается трудовых мигрантов, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории России, то они продолжат управлять транспортными средствами на основе национальных водительских удостоверений.

: После прихода к власти Шавката Мирзиёева Россия и Узбекистан стали наращивать сотрудничество и сообщили о намерении реализовать ряд масштабных проектов. Упоминается и возможность того, что в перспективе узбекские мигранты, число которых измеряется миллионами, получат в России льготы при трудоустройстве. Как этот сценарий оценивают в Бишкеке?

В Бишкеке размышляют над тем, что будет, если узбекистанцы получат хотя бы часть преференций, которые есть у граждан Киргизии в России. Если это произойдет — наиболее низкоквалифицированные мигранты из Киргизии с плохим знанием русского языка могут потерять рабочие места в России. Конечно, часть киргизстанцев в России уже ушла на уровень менеджмента, управляющего персонала в торговых сетях, банках и т.д., и появление миллионов узбекских рабочих им не угрожает, но для остальных сотен тысяч человек из Киргизии перспективы складываются не самые радужные.

За последнее время Россия и Узбекистан подписали свыше 800 документов, сумма контрактов, инвестиций и соглашений по ним превысила 27 миллиардов долларов. Предполагается создать в Узбекистане 79 совместных предприятий, 23 торговых дома и 20 логистических центров. Как резкий рост активности воспринимается в соседней Киргизии?

Открытие Узбекистана миру и такие масштабные планы стали темой самых активных дискуссий в властных коридорах Бишкека. Пока не все еще осознали, но факт почти налицо — бизнес Киргизии не смог в рамках имеющейся социально-экономической модели наладить для экспорта в Россию производство необходимых объёмов овощей и фруктов должного качества.

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и Россия подписали соглашение о создании «зеленого коридора» для экспорта узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию «зеленого коридора» в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе «Аргус Фито». При этом значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в Россию через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Это значит, что крупнейшие торговые сети России нашли достаточно надежных контрагентов в Узбекистане. И это при том, что их представители с 2015 года по нескольку раз прилетали в Киргизию в поисках товарных объёмов лука, моркови, яблок, но так и не смогли заключить контракты.

За последние годы в Узбекистане посажено 14 000 гектаров яблочных деревьев, через два-три года там получат объёмы урожая для экспорта в РФ, и, возможно, в Китай. Для сравнения — Киргизия, которая уже три года в ЕАЭС, за всё это время высадила около 500 гектаров новых яблочных посадок.