Разведка Израиля сообщила, где Иран «прячет» баллистические ракеты

Иерусалим, , 01:09 — REGNUM Иранские объекты по производству и модернизации баллистических ракет обнаружила на территории Ирака разведка Израиля, пишет газета «Израиль сегодня».

По данным израильтян, объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) размещены в Ираке, причем иракские шииты уже получили от Ирана партию ракет средней дальности.

Министр по стратегическим вопросам и внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил:

«В любую минуту Иран может спровоцировать беспорядки, которые распространяться на Сирию и Ливан, и мы не можем исключать вероятности того, что Иран использует Ирак в качестве плацдарма для ракетных обстрелов Израиля».

По словам Эрдана, иранское оружие присутствует в большом количестве у ливанской «Хезболлы»: около 150 тысяч ракет.

Комментируя данные о иранских объектах в Ираке, глава внешней разведки Израиля Йоси Коэн обвинил Иран в намерении распространить свои силы «по всему региону и даже в секторе Газа». Поэтому, считает глава «Массада», надо «вытеснить Иран с Ближнего Востока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в хранении сотен тонн ядерных материалов. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если у кого и есть тайное ядерное оружие, так это у Израиля.

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