«Бесконечный ужас» — почему лучше не иметь с США ДРСМД

Москва, , 01:05 — REGNUM Действия США по ДРСМД являются не угрозой, а представлениями этой страны о собственной силе, возникшими после распада СССР, рассказал 23 октября профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Мигранян предложил не драматизировать возможность выхода американцев из договора, поскольку об этом намерении мы слышим «не первый год». То, что США определились, можно приветствовать.

«Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, как говорится в русской поговорке», — сказал он.

По мнению профессора, американцы демонстрируют РФ и Китаю некое вступление в «эпоху без правил», где они намерены себя вести так, как хотят, в различных вопросах и ситуациях, и как бы говорят, что «универсальных правил не будет».

«Это не угроза. Это некое завершение того, что было после распада Советского Союза, когда говорили, что Америка слишком сильна, чтобы с кем-либо обсуждать свои жизненно важные проблемы, чтобы себя связывать какими-либо обязательствами и договорами. Вот что это означает», — заявил Мигранян.

Тема выхода США из ДРСМД, по всей видимости, стала центральной во время трехдневного визита в Москву помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. 23 октября он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом показал поездкой Болтона «крутизну и жесткость»