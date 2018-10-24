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Пушков: США хотят похоронить Договор о РСМД

Политика

Чтобы развязать себе руки

Москва, 24 октября 2018, 00:54 — REGNUM  У Соединенных Штатов не стоит задачи сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«На все вопросы о возможности сохранить Договор о РСМД Болтон отвечал отрицательно. И тем самым показал: задача США — не попытаться сохранить договор, а похоронить его с целью обеспечения свободы рук для США как в Европе, так и на Ближнем и Дальнем Востоке. А остальное — риторика», — подчеркнул сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1054835508977766400

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о вероятном выходе Соединенных Штатов из Договора о РСМД, в том числе и по причине того, что Россия якобы регулярно нарушает договор. В Москве 22 октября состоялась встреча советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и главы Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока вероятные противники Вашингтона — Россия и Китай — «не придут в себя».

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Российско-американские отношения
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