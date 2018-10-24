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Громкие аресты судей в Молдавии: 10 человек взяли за коррупцию

Политика

Некоторые из судей ранее отметились в громких политических процессах против оппозиции

Громкие аресты судей в Молдавии: 10 человек взяли за коррупцию
Судейская мантия

Кишинёв, 24 октября 2018, 00:44 — REGNUM  Антикоррупционная прокуратура Молдавии арестовала 23 октября десять человек, включая пять судей по итога обыском в судах по делам о коррупции. Как сообщили в ведомстве, трое судей Апелляционной палаты Молдавии и двое судей центрального районного суда Кишинева, а также столичный прокурор, адвокат, помощник судьи, врач и частное физическое лицо обвиняются в коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM.

По версии прокуратуры, судьи требовали и получили суммы денег в особо крупных размерах для вынесения благоприятных решений по ряду дел, находящихся на рассмотрении. Деньги им передавали адвокат и прокурор. Врач и частое лицо выступали сторонами, дававшими деньги для вынесения решений в их пользу.

Это самое масштабные за последнее время аресты в судебной системе и юстиции Молдавии. Стоит отметить, что несколько из арестованных судей ранее принимали участие в политических процессах в отношении представителей оппозиции.

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Коррупция и борьба с ней
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