Пусть конгресс разбирается. Трамп о реакции США на убийство Хашогги

Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Реакцию Вашингтона на убийство журналиста Джамаля Хашогги президент США Дональд Трамп предпочел оставить на рассмотрение конгресса. Об этом он заявил журналистам 23 октября.

По его словам, этот вопрос он оставит на рассмотрение законодателей, но при условии согласования с ним.

«Что касается того, что мы предпримем, я оставлю это на усмотрение конгресса, но во взаимодействии со мной», — сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями саудовских властей по поводу убийства журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, но при этом не хочет потерять многомиллиардные саудовские инвестиции в экономику США.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, 2 октября исчез на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После громкого скандала власти Саудовской Аравии 20 октября признали, что Хашогги погиб якобы в результате ссоры с сотрудниками консульства.

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