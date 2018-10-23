Могерини назвала Черное море — «европейским» морем

Брюссель, , 23:54 — REGNUM Глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини заявила, что Черное море — это «европейское» море. Об этом Могерини заявила сегодня, 23 октября, выступая в Европарламенте.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала еврокомиссар.

Напомним, что воды Черного моря омывают не только европейский континент, но и азиатский. Почти половина береговой линии Черного моря относится к Азии, а не к Европе.

Стоит отметить, что в конце сентября 2018 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини о том, что Балканы — якобы территория Евросоюза. Глава МИД РФ отметил, что подобные «великодержавные заявления» не делают чести Евросоюзу.