Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность того, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться в ноябре в Париже во время мероприятий, посвящённых годовщине окончания Первой мировой войны.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что пока переговоры окончательно не согласованы сторонами. «Но, наверное, мы встретимся», — добавил при этом Трамп.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о возможности проведения переговоров с Дональдом Трампом в Париже.

Чуть позднее советник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встречу планируется провести 11 ноября.

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