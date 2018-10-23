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Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже

Политика

Переговоры лидеров России и США могут состояться 11 ноября

Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вашингтон, 23 октября 2018, 23:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность того, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться в ноябре в Париже во время мероприятий, посвящённых годовщине окончания Первой мировой войны.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что пока переговоры окончательно не согласованы сторонами. «Но, наверное, мы встретимся», — добавил при этом Трамп.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о возможности проведения переговоров с Дональдом Трампом в Париже.

Чуть позднее советник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что встречу планируется провести 11 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Трамп 11 ноября встретятся в Париже

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Российско-американские отношения
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