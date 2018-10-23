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«Очень жестко» — Трамп о заявлении Эрдогана по «делу Хашогги»

Политика

Президент США не готов так обратиться к королю Салману и принцу Мухаммеду

Вашингтон, 23 октября 2018, 23:36 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по «делу Хашогги» было «очень жестким» по отношению к властям Саудовской Аравии, 23 октября передает агентство Reuters.

Трамп отметил, что сам не готов так обратиться к королю Салману и принцу Мухаммеду — сначала он хочет «получить все факты» расследования гибели журналиста Джемаля Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября Эрдоган заявил, что убийство Хашогги в консульстве в Стамбуле было «спланированным» и обратился к королю Саудовской Аравии Салману с требованием раскрыть имена подозреваемых в преступлении.

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