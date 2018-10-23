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В непризнанной республике на севере Сомали началась «война кланов»

Политика

«Кланы ведут огонь из тяжелого оружия второй день»

Могадишо, 23 октября 2018, 23:32 — REGNUM  В Сомалиленде — непризнанной республике на севере Сомали — обострилась «война кланов», за несколько дней жертвами вооруженного противостояния стали более 50 человек, 23 октября передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что 51 человек погиб, еще 120 человек получили ранения в результате боевых действий. Кланы ведут огонь из тяжелого оружия второй день», — сообщил журналистам Абдуллахи Али Хирси, министр внутренних дел соседнего Пунтленда.

Али Хирси также призвал старейшин кланов «прекратить войну и принять участие в мирной конференции в Пунтленде».

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Гражданская война в Сомали
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