Болтон: США пока не приняли решение о введении новых санкций против России

Москва, , 23:00 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что руководство его страны пока не приняло решения о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей». Об этом Болтон заявил на пресс-конференции сегодня, 23 октября, по итогам своих переговоров в Москве.

«Пока что я могу сказать, что окончательное решение по этому вопросу принято не было», — сказал Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США вводили санкции против России в связи с делом Скрипалей в конце августа 2018 года. Тогда, в частности, был введен запрет на поставку американской продукции двойного назначения в Россию. При этом американские власти намекали, что новый пакет санкций может быть введен в ноябре 2018 года.

При этом специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна будет вводить новые санкции против России каждые два-три месяца.