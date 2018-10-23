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Болтон: США пока не приняли решение о введении новых санкций против России

Политика

Такое решение может быть принято очень быстро

Болтон: США пока не приняли решение о введении новых санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Болтон

Москва, 23 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что руководство его страны пока не приняло решения о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей». Об этом Болтон заявил на пресс-конференции сегодня, 23 октября, по итогам своих переговоров в Москве.

«Пока что я могу сказать, что окончательное решение по этому вопросу принято не было», — сказал Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США вводили санкции против России в связи с делом Скрипалей в конце августа 2018 года. Тогда, в частности, был введен запрет на поставку американской продукции двойного назначения в Россию. При этом американские власти намекали, что новый пакет санкций может быть введен в ноябре 2018 года.

При этом специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его страна будет вводить новые санкции против России каждые два-три месяца.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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