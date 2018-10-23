Урегулирование в Сирии: «В этом регионе у России союзников нет»

Москва, , 22:39 — REGNUM Мирное урегулирование в Сирии остаётся весьма маловероятным сценарием в обозримой перспективе. Об том 23 октября заявил заместитель декана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«США оттуда не уйдут. Если они уходят, а мы остаёмся, то они проиграли. Проиграть они не могут. Раньше мы рассчитывали на компромисс. Когда мы вводили войска в 2015 году, был вопрос большой коалиции, как где конкурировать и участвовать. Планировалось, что будет совместное российско-американское урегулирование. Не получилось — компромиссов нет», — заявил Суздальцев.

Эксперт отметил, что участие США в том числе связано и с интересами Саудовской Аравии в регионе, которая фактически в этом регионе ведёт собственную войну против Ирана.

«Мы туда вернулись, но мы ведь не особо собирались возвращаться. В этом регионе нет союзников. Временные какие-то есть, но все используют друг друга и традиция коварной политики накоплена там неимоверная. Мы должны понимать, что у нас нет ресурсов в этом регионе, чтобы доминировать, быть гегемоном», — продолжил политолог.

«В этом наша политика очень противоречива. Мы не можем здесь заменить американцев при всём желании. Можем какой-то вариант какой-то вариант найти консолидации с Израилем, но не более того. Наша задача — постоянно с кем-то балансировать, как-то увязывать интересы и быть очень мобильными», — пояснил он.

Таким образом, России в любом случае нужно готовиться к долгосрочному разделу сфер влияния в Сирии с американцами.

«И мы там оставаться, конечно будем, поскольку пока одна треть нашего бюджета нефтегазовая, тут коренной наш национальный интерес. И мы его, кстати, не скрываем. А почему Сирия стала точкой мирового кризиса? Потому что это почти что Германия 1945 год. Это почти Потсдам. Или мы тут с американцами договариваемся о разделе сферы влияния и сразу происходит консолидация по всему миру, или мы начинаем друг друга давить, выдавливать. И это понимают. Они не могут пойти на компромиссы с нами, потому что такие же сферы влияния идут по всему миру», — заключил Суздальцев.