Гагаузы не хотят больше посещать храмы Константинопольского патриархата

Дмитрий Пахомов, , 22:49 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Молдавию. Он был в республике сравнительное недолго, с 17 по 18 октября. Как сообщали некоторые западные издания, Эрдоган достиг договоренности с президентом Молдавии Игорем Додоном о реализации давнего решения о предоставлении автономии Гагаузии, населенной турками-христианами. Эту «настойчивость, с которой турецкая дипломатия отстаивала интересы гагаузов перед Кишиневом», связывают с идеологией нынешнего турецкого правительства во главе с Эрдоганом и правящей Партии справедливости и развития, что поддерживают требования христианского населения этого молдавского региона. Президент Турции выступил в столице гагаузской автономии, городе Комрате, где перед населением акцентировал их внимание на генетическом единстве гагаузского и турецкого этносов и общности их языка.

Возникает вполне резонный вопрос, а чем может быть интересен нам упомянутый визит Эрдогана в свете последних церковных событий? В особенности на Украине? Ответит на него небольшой экскурс в историю. Дело в том, что во время случившегося во второй половине XIX века конфликта, когда освобожденные от османского владычества болгары объявили свою, независимую от Константинопольской патриархии экзархию Болгарской церкви, на тот момент непризнанную, гагаузское население в Болгарии, еще не переселившееся в пределы Российской империи, осталось на несколько лет верным кириархальной Константинопольской церкви. Сложилась практика совершения в приходах богослужения греческими священниками на греческом языке. Это дает основания сегодня Фанару иметь необоснованные виды на гагаузскую паству Русской православной церкви. Заметим также, что гагаузы, переселившиеся в пределы Российской империи, отправляли службу не на греческом, а на церковнославянском, гагаузском и молдавском языках.

В современной Турции проживает немалое количество лиц гагаузской национальности, переехавших туда после развала СССР из Молдавии и Украины в поисках заработка. Они представляют лакомый интерес для Константинопольской патриархии, которая всеми правдами и неправдами стремится заполучить выходцев из бывшего Советского Союза. В последние десятилетия заметно увеличилась частота визитов клириков и даже архиереев из Фанара в саму Гагаузию, которых с радушием принимает ничего не подозревающее православное население, даже не догадывающееся об их истинных намерениях. Между тем, стоит напомнить, что обучавшиеся в Турецкой Республике в 1930 — 1940 годах студенты-гагаузы в значимые церковные праздники предпочитали молиться вовсе не в греческих приходах Стамбула, а в храмах, принадлежащих юрисдикции неканонической национальной Турецкой православной церкви. Той самой, которая на днях подала исковое заявление в мэрию Стамбула о превышении полномочий Константинопольским патриархатом в вопросе, возникшем вокруг украинской автокефалии.

В преддверии визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию и запланированного им посещения Комрата гагаузская паства и духовенство вправе ожидать разъяснения от священноначалия Русской православной церкви, какова перспектива верной церковной Москве паствы на территории Турецкой Республики в связи с разрывом евхаристического общения между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Приводим в этой связи текст прошения православных гагаузов, проживающих в Стамбуле, на имя патриарха Кирилла:

«Ваше Святейшество! Мы, православная диаспора, состоящая из гагаузов и других наших братьев и сестер иных национальностей, проживающих в Турции на временной и постоянной основе и посещавших воскресные и праздничные богослужения в подворье русского Святогорского Пантелеимонового монастыря и других храмов Стамбула юрисдикции Константинопольского патриархата, всегда сознававшие себя верными чадами Русской православной церкви и доселе сохранявшими послушание и смирение перед нашими священнослужителями, сегодня предельно обеспокоены сложившейся экклезиологический ситуацией в Турции, которая нас непосредственно касается. В сложившейся обстановке мы продолжаем, как и прежде, ревновать о чистоте истинного православия, проповедуемого Вашим Святейшеством, и просим вас в дальнейшем продолжить окормление вашей православной паствы. Константинопольский патриархат мы больше посещать намерения не имеем! Вашего Святейшества смиренные чада в Турецкой республике».

Автор — директор Международного фонда «Христианская солидарность»

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