За 4,5 года на Украине изъяли тысячи единиц нелегального оружия

Киев, , 22:45 — REGNUM За последние 4,5 года на Украине изъяли порядка 8,6 тыс. единиц нелегального оружия и боеприпасов, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает 23 октября «112 Украина».

По его словам, правоохранители изъяли около 400 единиц гладкоствольного, 4,5 тыс. нарезного и 3,7 тыс. другого огнестрельного оружия, 246 гранатометов, 900 тыс. патронов, 9,020 гранат, 212 мин, 1,127 самодельных взрывных устройств, 15 т взрывчатки. Также с 2014 по 2018 годы было зафиксировано 12,037 тыс. уголовных нарушений, связанных с нелегальным оружием.

Матиос отметил, что «если не каждый второй, то каждый третий» военнослужащий ВСУ приехал из Донбасса с оружием.

Напомним, по данным экспертов, из Донбасса на Украину ежедневно поступает до 1 тыс. нелегального оружия.