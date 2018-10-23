Климкин похвалил Польшу за антироссийскую «креативность»

Киев, , 22:04 — REGNUM Польша креативно стимулирует международное давление на Россию, заявил 23 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Не менее креативный глава украинского МИД высоко оценил неоценимый вклад Польши в постоянное привлечение внимания международного сообщества к «российской агрессии» против Украины.

«Очень благодарен Яцеку за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета Безопасности», — цитирует УНН слова министра иностранных дел Украины.

Кроме того, Климкин поблагодарил польскую сторону за то, что она «креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на глубокие противоречия между Киевом и Варшавой в вопросах героизации нацистских пособников, в деле антироссийской истерии власти Украины и Польши находят полное взаимопонимание.

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