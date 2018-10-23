Израильские военные застрелили подростка на границе с сектором Газа

Газа, Палестина, 23 октября 2018, 21:54 — REGNUM Жертвой очередных беспорядков на границе сектора Газа и Израиля стал 17-летний палестинец, 23 октября передает агентство Associated Press.
По информации Министерства здравоохранения Газы, 17-летний Монтазер аль-Баз погиб от огнестрельных ранений.
Согласно заявлению израильских военных, они действительно открыли огонь по одному из участников протеста, который пытался взорвать бомбу вблизи пограничных заграждений.
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