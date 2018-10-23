Вторник, 23 Октября 2018 года
22:20:42 МСК

Израильские военные застрелили подростка на границе с сектором Газа

Политика

17-летний Монтазер аль-Баз погиб от огнестрельных ранений

Газа, Палестина, 23 октября 2018, 21:54 — REGNUM  Жертвой очередных беспорядков на границе сектора Газа и Израиля стал 17-летний палестинец, 23 октября передает агентство Associated Press.

По информации Министерства здравоохранения Газы, 17-летний Монтазер аль-Баз погиб от огнестрельных ранений.

Согласно заявлению израильских военных, они действительно открыли огонь по одному из участников протеста, который пытался взорвать бомбу вблизи пограничных заграждений.

Читайте также: Армия Израиля: Масштабные беспорядки на границе с Газой, тысячи участников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить