Премьер-министр Италии прилетел в Россию с первым визитом

Москва, , 21:45 — REGNUM Премьер-министр Джузеппе Конте прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает 23 октября агентство ТАСС.

Самолет главы итальянского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2. Премьер-министра Италии встречали замглавы МИД России Александр Грушко, посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, руководитель департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Сообщается, что 24 октября Джузеппе Конте планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным чтобы обсудить ряд международных вопросов и соглашения в экономической сфере.

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