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Суд перенес рассмотрение продления ареста Савченко

Политика

Прокуроры требуют продлить арест еще на два месяца

Суд перенес рассмотрение продления ареста Савченко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 23 октября 2018, 21:46 — REGNUM  Рассмотрение продления ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко \перенесли, написала 23 октября депутат на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Шевченковский районный суд перенес дату рассмотрения дела на 25 октября. При этом прокуроры требуют для Савченко еще два месяца ареста. Апелляцию на предварительное решение о продлении ареста на два месяца рассмотрят 24 октября.

Заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко отметила, что заседание перенесли по просьбе защиты подсудимой в связи с рассмотрением апелляции 24 октября.

Напомним, Савченко арестовали в марте 2018 года по подозрению в «подготовке теракта» и осуществлении действий, направленных на «свержение конституционного строя Украины».

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Дело Савченко
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