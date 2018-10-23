Суд перенес рассмотрение продления ареста Савченко

Киев, , 21:46 — REGNUM Рассмотрение продления ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко \перенесли, написала 23 октября депутат на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Шевченковский районный суд перенес дату рассмотрения дела на 25 октября. При этом прокуроры требуют для Савченко еще два месяца ареста. Апелляцию на предварительное решение о продлении ареста на два месяца рассмотрят 24 октября.

Заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко отметила, что заседание перенесли по просьбе защиты подсудимой в связи с рассмотрением апелляции 24 октября.

Напомним, Савченко арестовали в марте 2018 года по подозрению в «подготовке теракта» и осуществлении действий, направленных на «свержение конституционного строя Украины».