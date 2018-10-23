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«Огромный караван мигрантов» ещё слишком далеко от Трампа

Политика

В «караване» — от семи до десяти тысяч человек

«Огромный караван мигрантов» ещё слишком далеко от Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Мехико, 23 октября 2018, 21:34 — REGNUM  «Огромный караван мигрантов» из Центральной Америки прошел 50 километров по Мексике и находится в 1800 километрах от границы с США, 23 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент в «караване» — от семи до десяти тысяч человек. Часть из них — мигранты из Гондураса, остальные присоединились в Сальвадоре, Гватемале и Мексике.

Неизвестно, сколько дней потребуется «каравану мигрантов» на путешествие до американской границы. Тем не менее, за первым «караваном» уже следует второй — около тысячи мигрантов из второй партии идут по Гватемале.

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США и Латинская Америка
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