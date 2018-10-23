Санкции выявят на Украине «много интересных людей»

Москва, , 21:40 — REGNUM В санкционных списках РФ окажутся «много интересных людей», сообщил член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы увидим и услышим много интересных людей. И их интересы будут подпорчены», — сказал он.

По словам Клинцевича, что бы ни говорили украинские политики и социологи, сегодня Россия самая близкая и самая важная страна для Украины. И когда окончательно отношения между двумя странами разрубят и обрушат, граждане Украины увидят реальную поддержку Запада. Она, по мнению члена Совфеда, будет сведена к «паре сотен долларов», но только на вооружение.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскрыл подробности готовящихся в отношении Украины санкций. Они коснутся списков физических и юридических лиц. Будут заморожены активы, приостановлены операции с денежными средствами. Также Россия откажется от импорта с Украины группы товаров.