Караван мигрантов напугал конгрессмена: он беспокоится за суверенитет США

Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Американские законы не должны соблюдаться в зависимости от желания, это относится и к беженцам тоже, уверен конгрессмен Стив Вомак. В своем твиттере Вомак комментирует репортаж Fox News с места остановки каравана мигрантов в Мексике, направляющегося в сторону США. В репортаже, где показана впечатляющая картинка огромных босоногих толп, идущих «к свободе», также говорится о том, что караван растет, приближаясь к американской границе, и чем больше он растягивается, тем сложнее будет его остановить.

«Мы являемся суверенным государством, страна не может существовать без границ. С каких пор соблюдение законодательства США является опциональным? Мы должны остановить этот караван. Если у правительства нет системы, позволяющей остановить нелегальное проникновение, то это опасно для всех на любой границе», — пишет Стив Вомак.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближением каравана мигрантов Дональд Трамп предупредил военных о чрезвычайном положении национального масштаба. Он также заявил, что США готовы направить к границе столько военных, сколько потребуется, чтобы помешать каравану попасть на территорию страны.