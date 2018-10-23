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О санкциях: РФ могла нанести по Украине «более болезненный удар»

Политика

Вопрос давно назрел, долго тянули

О санкциях: РФ могла нанести по Украине «более болезненный удар»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Москва, 23 октября 2018, 20:50 — REGNUM  Введение ответных санкций России по отношению к Украине «тянули слишком долго», заявил 23 октября политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вопрос давно назрел. Мало того, если бы эти санкции вводились сразу в ответ на украинские санкции в 2015 году, можно было бы гораздо более болезненный удар по финансовой украинской системе нанести и так далее. Тянули слишком долго, но рано или поздно это надо было начинать», — сказал он.

Корнилов отметил, что последние недружественные шаги Украины по нескольким сразу направлениям, политическим и гуманитарным, и разрыв большого договора о дружбе сыграли свою роль.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал 23 октября журналистам о характере предстоящих санкций России по отношению к Украине. Так, в санкционные списки попадут физические лица и компании, им подконтрольные. Будут заморожены активы на территории России, а также заблокирована возможность вывоза средств за пределы РФ.

Санкции также будут наложены на экспорт Украины в РФ ряда товаров.

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Отношения Украины и России
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