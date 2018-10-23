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ВМС Украины готовят экипажи для двух полученных от США катеров

Политика

«Высокоморальных профессионалов со знанием английского языка»

ВМС Украины готовят экипажи для двух полученных от США катеров
USCGC Drummond

Киев, 23 октября 2018, 20:40 — REGNUM  Военно-морские силы Украины проводят подготовку экипажей для полученных от США двух патрульных катеров типа Island, сообщает 23 октября пресс-служба украинского военного ведомства.

По информации пресс-службы минобороны Украины, такой высокой чести были удостоены физически развитые моряки с практическим опытом, мотивированные, высокоморальные профессионалы со знанием английского языка.

«В военно-морских силах ВС Украины продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island. Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах сентября текущего года береговая охрана США передала Украине списанные патрульные катера Cutters Drummond и Cushing типа Island.

Это событие стало настолько значимым для Украины, что в церемонии передачи катеров принимал участие украинский президент Петр Порошенко.

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Вооруженные силы Украины
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