Путин на переговорах с Болтоном пошутил на тему герба США и их политики

Москва, , 20:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном пошутил на тему американского герба. Переговоры прошли сегодня, 23 октября, в Кремле.

В ходе переговоров Путин между прочим напомнил, что на гербе США изображен белоголовый орлан, который с одной стороны держит 13 стрел, а с другой — ветвь с 13 оливками как знак миролюбивой политики. В шутку российский лидер спросил у Болтона, склевал ли орлан все оливки.

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — спросил Болтона Путин.

Присутствовавшие на встрече представители российской и американской делегаций посмеялись в ответ на вопрос Путина.

Российский лидер продолжил и сказал, что хотел бы поговорить с Болтоном не только как помощником американского коллеги, но и как со специалистом в области разоружения и контроля за вооружениями.

Болтон в ответ выразил надежду, что сможет найти ответы на те вопросы, которые ему задаст Владимир Путин, но при этом советник Трампа по национальной безопасности отметил, что «оливковую ветвь с собой не привез».

«Я так и думал», — отреагировал Путин.

При этом Болтон напомнил, что белоголовый орлан на гербе США держит оливковую ветвь в правой лапе и тем самым демонстрирует свои приоритеты именно таким образом.

На это Путин ответил, что на девиз на гербе США гласит: «Единство в многообразии».

«Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется», — сказал президент России.

Болтон на это заявил, что в данном вопросе намерения России и США совпадают.