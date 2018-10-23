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«Варварский беспредел» — депутат сравнил Киев с сомалийскими пиратами

Политика

Аукцион — попытка придать пиратству правовую форму?

«Варварский беспредел» — депутат сравнил Киев с сомалийскими пиратами
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пираты

Москва, 23 октября 2018, 20:38 — REGNUM  Попытка Украины продать российское рыболовецкое судно «Норд» — «варварский беспредел», заявил 23 октября депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал ситуацию попыткой придать пиратству правовую форму.

«Совершенно очевидно, что сомалийские пираты просто нервно курят в сторонке. Откровенный варварский беспредел. И даже романтическое слово «корсары» в данном случае будет не по адресу», — сказал Шаргунов.

Политолог Владимир Корнилов напомнил о бессмысленности покупки, поскольку судно не сможет уйти далеко от берега — попадет в руки российских пограничников.

«Его собираются продать на металлолом. Больше у него функций там в Бердянске быть не может», — предположил он.

Напомним, власти Украины ведут приготовления к продаже сейнера «Норд», захваченного и арестованного. Аукцион назначен на 7 ноября, начальная цена составит 58 тысяч долларов.

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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