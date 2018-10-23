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Макрон отказался отвечать на вопросы о продаже оружия саудитам

Политика

«Если один руководитель говорит что-то, почему я должен каждый раз на это реагировать?»

Макрон отказался отвечать на вопросы о продаже оружия саудитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 23 октября 2018, 20:31 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон отказался отвечать на вопрос журналистов о том, готов ли он присоединиться к Германии в вопросе об ограничении поставок оружия саудитам из-за «дела Хашогги», 23 октября передает агентство Reuters.

«Это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. Никакого! Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос… Если один руководитель говорит что-то, почему я должен каждый раз на это реагировать? Так что я не буду на это отвечать», — заявил Макрон в ответ на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт оружия в Саудовскую Аравию невозможен из-за «чудовищного» убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

На следующий день, 22 октября, министр экономики Германии Петер Альтмайер объявил о заморозке военного экспорта в Саудовскую Аравию — и призвал другие страны ЕС присоединиться к Германии.

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