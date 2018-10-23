Путин и Трамп 11 ноября встретятся в Париже

Москва, , 20:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Париже в ходе мероприятий, посвященных столетию завершения Первой мировой войны, сообщил 23 октября журналистам помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, президент России подтвердил эти планы в беседе с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«В ходе консультаций Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном», — сказал Юрий Ушаков.

Помощник российского президента уточнил, что это произойдет 11 ноября, и «это будет нормальная двусторонняя встреча», продолжительность которой определят сами главы государств.

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