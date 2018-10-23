В Госдуме намерены осторожно подходить к регулированию Big Data

Москва, , 19:44 — REGNUM В комитете Госдумы по информполитике настроены осторожно развивать нормативную базу в сфере применения технологий больших данных (Big Data), передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Развитие нормативной базы, определяющей порядок применения технологий Big Data необходимо проводить осторожно, поскольку предполагается использовать подходы, отличающиеся от тех, что уже применяются в сфере регулирования информационных технологий», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Внесенным в Госдуму законопроектом планируется вводить механизмы регулирования информации о физических лицах и их поведении, отметил парламентарий.

«Необходимо крайне аккуратно подходить к работе над этой чувствительной темой, уделив особое внимание защите конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», — подчеркнул он.

Законопроект, регулирующий большие массивы информации big data, внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»). Предлагается установить особенности государственного регулирования обработки больших пользовательских данных (порядок сбора, передачи и иной обработки больших пользовательских данных). При этом прописывается, что все данные будут доступны правоохранительным органам.

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