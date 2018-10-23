Будущая правящая коалиция Молдавии: Додон – Плахотнюк – Шор

Кишинёв, , 19:35 — REGNUM Лидер правящей в Молдавии Демпартии, контролирующий всю государственную систему страны, поставил задачу, чтобы его партия совместно с Партией социалистов Игоря Додона и партией «Шор» мэра Оргеева Илана Шора вместе набрали по итогам парламентских выборов в феврале 2019 года не менее 70 из 101 мандата. Об этом заявил лидер оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый, находящийся в Москве из-за преследования со стороны властей Молдавии, передает ИА REGNUM.

«Олигарх Владимир Плахотнюк поставил перед основным обвиняемым в краже миллиарда долларов из банковской системы Иланом Шором обязательство «провести» в парламент не менее 15 депутатов. В случае неисполнения этого обязательства, Плахотнюк пригрозил Шору тюрьмой», — уточнил Усатый.

По его словам, Плахотнюк пришел к выводу, что надеяться только на Додона нельзя, потому что он «не наберет больше 30−35 мандатов, что бы он ни рассказывал в Москве». «Додон просел, и просел неплохо. Сегодня его не реанимируют уже никакие фотосессии, никакие молитвы», — подвел итог Ренато Усатый.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Демпартия, рассорившись с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе, провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Игорь Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны. «Промолдавской» называет себя и партия Илана Шора.

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