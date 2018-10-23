СБУ начала антитеррористические учения на западе Украины

Ивано-Франковск, Украина, , 18:13 — REGNUM В Ивано-Франковской области начались антитеррористические учения службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 23 октября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, тактико-специальные учения продлятся до 25 октября. Учения будут проходить на территории международного аэропорта Ивано-Франковска и использованием спецтехники и вооружения. Помимо СБУ в учениях примут участие полиция, нацгвардия, ВСУ, пограничники, спасатели, представители госуправления спецсвязи и местных органов власти.

В рамках учений могут вводиться ограничения на передвижения людей и проверка их документов.

Напомним, в начале августа СБУ провела антитеррористические учения в трех районах Закарпатской области. Также подобные учения проводились в Полтавской области и на временно оккупированных Украиной территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

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