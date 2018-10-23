ВВС США и так стараются не встречаться с комплексами С-400 — эксперт

Москва, , 18:04 — REGNUM Призыв американского журнала National Interest «не шутить» с российскими ЗРС С-400 может удивить только абсолютно несведущего «диванного стратега» и вряд ли адресован людям, от которых зависит принятие военно-политических решений, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее The National Interest написал, что в мире нет такой страны, военные которой хотели бы встретиться на театре военных действий с российским зенитно-ракетным комплексом С-400. По мнению экспертов издания, несмотря на то, что США угрожают ввести санкции против стран, желающих купить С-400, интерес к этим системам не угасает.

«Последние просто обязаны знать то, о чем написал авторитетный в США журнал. Факты свидетельствуют о том, что военные США прекрасно знают о технических характеристиках российских систем ПВО.

Например, в небе Сирии американцы старательно соблюдают все условия договоренностей о порядке предотвращения инцидентов и всегда предупреждают российских коллег о своих телодвижениях. Если бы они имели возможность безнаказанно нарушать эти соглашения, то вели бы себя абсолютно по другому.

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» действительно обладает рядом характеристик, заставляющих воспринимать ее более чем серьезно. Весь спектр возможностей С-400 известен лишь ограниченному кругу специалистов, однако стоит напомнить о некоторых, ставших достоянием СМИ.

Ракеты С-400 обладают способностями уничтожать воздушные цели, летящие со скоростью до 2800 метров в секунду. Это было продемонстрировано в июле 2007 года на полигоне Капустин Яр. Для сравнения, пуля автомата Калашникова вылетает из ствола со скоростью 910 метров в секунду.

Кроме того, С-400 может поражать аэродинамические объекты, летящие на высоте 5 метров, то есть эффективно перехватывать даже крылатые ракеты. С-400 может оперировать различными ракетами, как относительно старыми, из боекомплекта С-300, так и перспективными, еще не поступившими на вооружение.

Также С-400 имеет ряд «механических» преимуществ перед своими зарубежными конкурентами. Пусковая установка ракет не нуждается в развороте в сторону цели. Она лишь выбрасывает ракету на высоту свыше 30 метров, а дальше сама ракета выбирает траекторию движения к своей жертве. Это экономит драгоценные секунды и минуты, имеющие критическое значение в поединке со сверхскоростным противником.

Ракеты С-400 надежно защищены от помех и радиоэлектронного подавления и обладают сверхманевренностью, которую обеспечивает газодинамическая система рулей. Комплекс способен одновременно обстрелять 36 целей, что обеспечивается сочетанием возможностей автоматизированной системы управления командного пункта и систем самонаведения самих ракет. Высокопроизводительные компьютеры командного пункта не только позволяют с высокой скоростью рассчитать данные для стрельбы, но и обеспечивают интеграцию в любую уже существующую систему ПВО.

Последняя характеристика особенно важна, так как это делает ЗРС С-400 «скелетом», вокруг которого можно быстро построить единую систему эффективной противовоздушной обороны, преодолеть которую крайне затруднительно.

Именно построение единой системы ПВО вокруг ЗРК С-300, поставленных в Сирию, является фактором, который до сих пор заставляет ВВС Израиля «не шутить» в небе Сирии. Надо ли пояснять, что тактико-технические характеристики С-400 гораздо более «нешутейны»?

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