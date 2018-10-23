Сальвини объяснил, почему в Италии все меньше любят Евросоюз

Рим, , 17:56 — REGNUM Выступая против проекта бюджета Италии, Еврокомиссия атакует не правительство страны, а народ Италии, заявил журналистам во вторник, 23 октября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

Недовольство евробюрократов вызывает намерение правительства увеличить бюджетные расходы на выполнение социальных предвыборных обещаний, в таких условиях не нужно удивляться итогам социологических опросов, согласно которым в Италии самый большой в ЕС уровень «евроскептиков», отметил Сальвини.

Во вторник Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета.

Ранее итальянские министры заявляли, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет. Во вторник они вновь подтвердили это. Вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо написал на своей странице в Facebook во вторник, что правительство не намерено ни «сдаваться», ни «останавливаться».

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

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