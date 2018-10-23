Спикер ЗС Севастополя: хороший кадровый резерв – вопрос будущего страны

Севастополь, , 17:53 — REGNUM Очень важно, чтобы в структурах власти управленческие должности занимали профессионалы, действительно понимающие суть направления, за которое отвечают. А для этого им нужно пройти все этапы карьерного роста. Такое мнение 23 октября корреспонденту ИА REGNUM высказала спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Когда мы говорим о молодых людях, которые могли бы занять ту или иную должность во власти, часто оказывается, что «скамейка запасных» очень мала, либо её вообще нет. Если молодой специалист проявляет инициативу, имеет хорошие организаторские и творческие способности, он должен получать шанс реализовать свой потенциал. На мой взгляд, конкурс управленцев «Лидеры России» как раз является той площадкой, которая даёт молодёжи раскрыть свой потенциал. Если у нас таких кадров не будет, то и будущего нет», — отметила спикер севастопольского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конкурс «Лидеры России» 2018−2019 гг. уже зарегистрировалось более 100 тысяч человек.