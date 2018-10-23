Вторник, 23 Октября 2018 года
18:37:31 МСК

В России сформирована авиационная дивизия с «Кинжалами»

Политика

Новое соединение, вооруженное гиперзвуковыми ракетами, может считаться самым мощным в ВКС

В России сформирована авиационная дивизия с «Кинжалами»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий ракету «Кинжал»

Москва, 23 октября 2018, 17:52 — REGNUM  В составе ВКС России сформирована 21-я смешанная авиационная дивизия, в арсенал которой входят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщает 23 октября газета «Известия».

Носителями новейших гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал» будут два полка высотных всепогодных перехватчиков МиГ-31БМ, которые также способны уничтожать летательные аппараты, беспилотники и крылатые ракеты противника. Кроме того, в состав нового соединения Центрального военного округа вошел полк многофункциональных фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые также способны вести воздушный бой.

Новая авиадивизия организационно входит в 14-ю армию ВКС. В ее задачи входит защита воздушного пространства России на южном и юго-восточном направлениях. Кроме того, соединение может быть оперативно переброшено в любой регион РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшие гиперзвуковые ракеты Х-47 «Кинжал» могут поражать наземные и морские цели на дальности до 2 тыс. км. Гиперзвуковая скорость движения ракеты к цели исключает ее перехват и гарантирует поражение объекта противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские штурмовики Су-25 выполнили опасный маневр — видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить