Украина планирует увеличить количество КПП на границе с Польшей

Варшава, , 17:43 — REGNUM Киев и Варшава могут увеличить количество контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе в два раза, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, сообщает 23 октября УНИАН.

По его словам, увеличение количества КПП необходимо для того, чтобы ликвидировать очереди на польско-украинской границе. Помимо увеличения количества КПП, Киев предложил обновить инфраструктуру на границе: это касается как КПП, так и подъездных дорог к ним.

Напомним, ране украинские дальнобойщики объявили забастовку и перекрыли движение из-за того, что польские пограничники слишком медленно пропускают грузовые автомобили. По мнению водителей, польские пограничники проводят итальянскую забастовку из-за низких зарплат.

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