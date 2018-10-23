Санкции России против Украины направлены на политиков — эксперт

Киев, , 17:28 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают подготовку Кремля к вводу очередных экономических санкций против Украины.

В частности, политолог Юрий Романенко считает, что Кремль решил напомнить «о дубинке» украинским политикам, которые имеют экономические интересы в РФ.

«Путин подписал указ о санкциях против Украины. Очевидно, накануне выборов в Украине Кремль решил напомнить о дубинке тем нашим политикам, что имеют экономические интересы в РФ сами или через своих спонсоров», — написал Романенко на своей странице в «Фейсбуке».

В то же время журналист Роман Цимбалюк считает, что у Кремля не осталось серьезных рычагов давления на Украину.

«Такие новости не могут радовать. Но дело в том, что у Кремля не осталось ни одного серьезного рычага давления на Украину. Могут быть ограничения по некоторым энергоносителям, например, по ворованному на Донбассе углю, который продают как российский. Это все некритично. Хотя и неприятно. Эмбарго давно введено на очень многие группы украинских товаров, их поставки на рынок РФ запретить второй раз уже не удастся… Остается ужесточение морской блокады и санкции против граждан Украины, на что они, скорее всего, не пойдут… Самая большая санкция РФ против Украины уже введена, и это война. Все остальное переживем», — написал Цимбалюк на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Российскому правительству поручили дополнить санкционный список и ограничительные меры. Причиной санкций названы «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В тексте указа от всех органов власти и физических лиц — резидентов РФ требуется «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».

Напомним, 22 октября Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к продлению санкций ЕС против РФ, которые введены за нарушения территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

В частности, страны присоединились к сентябрьскому решению Совета ЕС, который продлил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

«ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — заявила Могерини.