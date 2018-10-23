Рим, , 17:25 — REGNUM Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года, заявили руководители ведомства на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 23 октября.

Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета. Ранее итальянские министры заявляли, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет.

Подобное решение с просьбой пересмотреть бюджет принимается Еврокомиссией впервые, отметил вице-президент ведомства Валдис Домбровскис.

Комиссары также отметили, что правительство Италии не последовало их рекомендациям и нормам ЕС. Решение было принято «ради граждан Италии и будущих поколений».

Комиссаров не устраивает, что правительство планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). В правительстве Италии в свою очередь считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

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