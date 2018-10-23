Вторник, 23 Октября 2018 года
18:36:39 МСК

Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Политика

Правительству страны дали три недели на «исправление»

Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
От ворот поворот

Рим, 23 октября 2018, 17:25 — REGNUM  Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года, заявили руководители ведомства на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 23 октября.

Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета. Ранее итальянские министры заявляли, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет.

Подобное решение с просьбой пересмотреть бюджет принимается Еврокомиссией впервые, отметил вице-президент ведомства Валдис Домбровскис.

Комиссары также отметили, что правительство Италии не последовало их рекомендациям и нормам ЕС. Решение было принято «ради граждан Италии и будущих поколений».

Комиссаров не устраивает, что правительство планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). В правительстве Италии в свою очередь считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

Читайте также: Самосбывающееся пророчество. Война финансистов с правительством Италии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить