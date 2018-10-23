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СМИ: Родня убитого Хашогги благодарит его убийц за «соболезнования»

Политика

Король Саудовской Аравии принял во дворце в Эр-Рияде родных убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста

Эр-Рияд, 23 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз принял во дворце Ямама в Эр-Рияде родственников убитого журналиста Джамаля Хашогги, собщает 23 октября саудовское информагентство SPA.

Уточняется, что на встрече присутствовал наследный принц Мухаммед бен Салман, которого считают инициатором убийства Хашогги. Вместе с королем они выразили родне убитого журналиста «глубокие соболезнования», за которые сын Джамаля Хашогги Салах поблагодарил их.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года на территории саудовского генконсульства в Стамбуле исчез журналист Джамаль Хашогги. Позднее власти Саудовской Аравии заявили, что он погиб в ходе неожиданно возникшей ссоры с одним из сотрудников диппредставительства.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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