Киргизские оппозиционеры хотят через месяц устроить курултай

Бишкек, , 17:20 — REGNUM Действующего главу государства Сооронбая Жээнбекова, а также бывших президентов Киргизии Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева пригласили на курултай (народное собрание) «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра», запланированный на 24 ноября, пишет «ResPublica».

По словам одного из организаторов мероприятия, активиста Адиля Турдукулова, на мероприятие также приглашены политические и общественные деятели, правозащитники и другие известные в республике и за рубежом киргизстанцы.

Как отмечает политик Равшан Жээнбеков, ожидается, что во время народного собрания его участники обсудят текущую политическую, экономическую и социальную ситуацию в республике, а также перспективы ее дальнейшего развития и планы по их реализации.

«Мы все свидетели успехов и неудач новой власти. В Киргизии на нужном уровне начала обеспечиваться свобода слова и собраний. Вместе с этим, кажется, что страна взяла курс на экономические трудности и политические разногласия. Для обсуждения этих вопросов и проводится курултай», — уточняют организаторы.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время в Киргизии резко активизировалась политические процессы. Ряд политических партий начали подготовку к парламентским выборам, запланированным на лето 2020 года. Конфликт между нынешним президентом страны и предыдущим выплеснулся в публичное поле.

Переходный период в стране, связанный с транзитом власти, завершен.