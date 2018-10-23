СМИ Грузии: «Сервис «журналисты по вызову» Иванишвили не получит»

Тбилиси, , 17:16 — REGNUM Тот формат, в котором лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили намеревался дать интервью в прямом эфире трем грузинским телеканалам, руководитель телекомпании «Кавкасия» Нино Джангирашвили метко назвала форматом «журналисты по вызову», что, по ее же оценке, не соответствует обещанной Иванишвили «замечательной демократии», пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Большой игнор — интервью с Иванишвили из трех избранных им каналов выпустит в лайв только один».

Как пишет автор, пресс-служба Иванишвили от его имени направила приглашения на запись интервью с председателем правящей партии трем основным телекомпаниям — «Рустави-2», «Имеди» и «ТВ Пирвели», причем, Бидзина Иванишвили сам выбрал передачи и журналистов, которые должны были прийти к нему и передавать его выступление в прямом эфире. Это ведущие политических ток-шоу Георгий Габуния («Рустави-2»), Инга Григолия («ТВ Пирвели») и Ираклий Чихладзе («Имеди»). Но «Рустави-2» и «ТВ Пирвели» отказали олигарху и заявили, что у выбранных им журналистов в назначенный им час в эфире идут свои передачи, поэтому прямой эфир с Иванишвили они вести не смогут. Хотя лайва лидеру «Грузинской мечты» не пообещали, но своих журналистов все же выделили. Вместо Габуния беседовать с Иванишвили будет Эка Квеситадзе, а вместо Инги Григолия — Диана Трапаидзе. Что касается прямого эфира, его предоставит Иванишвили только «Имеди».

"Когда ты сам решаешь, в котором часу и кто должен взять у тебя интервью, и в виде уведомления отправляешь трем каналам информацию о том, каких журналистов тебе приятно будет увидеть, это уже получается «журналист по вызову» и «замечательной демократии» никак не подходит. Когда выбираешь три канала по рейтингу, значит, выбираешь канал, а не журналиста. Соответственно, диктовать условия, какие журналисты должны прийти к тебе на интервью, неоправданно», — передает автор статьи слова Нино Джангирашвили.

Интервью, которое Бидзина Иванишвили собирался дать трем телеканалам в прямом эфире, должно состояться 23 октября в 22:00 часов по местному времени. Руководитель «Рустави-2» Ника Гварамия в беседе с автором статьи заявил, что лайва с Иванишвили не будет, потому что «никому не интересно, что будет говорить Бидзина Иванишвили перед выборами». Он предложил олигарху самому явиться на телеканал и принять участие в более «тяжелой» для него передаче — «Акцентах недели».