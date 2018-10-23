Медведев рассказал о санкциях РФ в отношении Украины

Москва, , 17:16 — REGNUM Правительство России уже располагает версией нескольких решений по санкциям в отношении Украины, заявил 23 октября премьер-министр Дмитрий Медведев, передает сайт правительства.

По словам главы правительства, предложения по указу президента РФ «будут подготовлены в самое короткое время».

«Я уже имею версию нескольких решений. Ни указ, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо. Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу», — сказал премьер-министр.

В постановления о санкциях попадут «отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране», проинформировал Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что речь идёт о блокировании активов на территории РФ, запрете совершать с ними какие-либо действия. Вторая мера — запрет на вывоз капитала из источников, расположенных на территории России.

Также готовится запрет поставок определенных категорий товаров в РФ с территории Украины.

Медведев подчеркнул, что, несмотря на все трудности, товарооборот между странами насыщенный.

«Несмотря на все трудности последнего времени, несмотря на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, доля, удельный вес российского рынка для украинских поставок и для украинского капитала остаётся весьма и весьма значительным. То есть мы остаёмся крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины», — отметил глава правительства.

Сейчас готовятся списки физических и юридических лиц.

«Это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там будут и представители бизнеса, и другие люди», — пояснил Медведев.

Под санкции подпадут также компании, которые контролируются попавшими в данные списки гражданами Украины.

«В самое ближайшее время эти документы поступят ко мне на стол, и я их все подпишу. Мы их потом ещё окончательно прокомментируем. Там будет много достаточно известных людей», — заверил премьер-министр.

Напомним, указ о санкциях в отношении Украины подписал президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству разработку конкретных мер.