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Глава Крыма: безопасность не должна выставляться на торги

Политика

Власти республики готовят законодательные поправки по усилению охраны учебных заведений

Глава Крыма: безопасность не должна выставляться на торги
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Керчь, Крым, 23 октября 2018, 17:11 — REGNUM  После трагедии в Керченском политехническом колледже власти Крыма окончательно убедилось в необходимости вооружённой охраны учебных заведений, поэтому уже разрабатывают соответствующие законодательные предложения, касающиеся усиления мер безопасности. Об этом 23 октября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов после визита в Керченский политехнический колледж.

«Я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные, обученные люди с оружием. Да, это не обеспечит абсолютную безопасность, но был бы в Керченском колледже вооружённый охранник, наверное, был бы шанс остановить убийцу раньше», — отметил глава РК.

По его словам, данную позицию уже поддержало министерства просвещения РФ и Уполномоченный по правам человека РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Керченский колледж возобновил работу после вооружённого нападения, в результате которого погиб 21 человек и более 50 оказались в больнице. Студентов возвращают в рабочий ритм под чутким наблюдением психологов.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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