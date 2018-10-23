Глава Крыма: безопасность не должна выставляться на торги

Керчь, Крым, , 17:11 — REGNUM После трагедии в Керченском политехническом колледже власти Крыма окончательно убедилось в необходимости вооружённой охраны учебных заведений, поэтому уже разрабатывают соответствующие законодательные предложения, касающиеся усиления мер безопасности. Об этом 23 октября журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов после визита в Керченский политехнический колледж.

«Я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные, обученные люди с оружием. Да, это не обеспечит абсолютную безопасность, но был бы в Керченском колледже вооружённый охранник, наверное, был бы шанс остановить убийцу раньше», — отметил глава РК.

По его словам, данную позицию уже поддержало министерства просвещения РФ и Уполномоченный по правам человека РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Керченский колледж возобновил работу после вооружённого нападения, в результате которого погиб 21 человек и более 50 оказались в больнице. Студентов возвращают в рабочий ритм под чутким наблюдением психологов.

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