Тимошенко готовит всеукраинские акции против повышения цен на газ

Киев, , 16:59 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о начале «всеукраинского движения» за отмену решения президента страны Петра Порошенко о повышении цен на газ для населения. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба партии.

«Мы считаем, что сейчас надо помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся с ценой на газ», — заявила Тимошенко.

Она призвала граждан в среду, 24 октября, собраться на акцию протеста перед зданием администрации президента, а также у областных государственных администраций.

«Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать об усилении программы на субсидии? За кого всех нас считает этот президент? Мы будем бороться против такой политики уничтожения нации», — подчеркнула лидер «Батькивщины».

Она также заверила, что «новая власть за считанные недели снизит стоимость газа как минимум вдвое», отметив, что добычи голубого топлива внутри страны «вполне хватит на обеспечение потребностей населения по посильной цене».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе кабинет министров Украины утвердил решение о повышении цен на газ в стране с 1 ноября 2018 года на 23,5% в соответствии с требованием Международного валютного фонда.

Читайте также: Тимошенко требует отменить повышение цен на газ на Украине

Читайте ранее в этом сюжете: «Батькивщина» и «Оппоблок» готовы заблокировать решение о подорожании газа