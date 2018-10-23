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Путин призвал обеспечить прозрачность работы контрольно-надзорных органов

Политика

Глава государства посетовал на то, что надзорными каникулами в РФ порой пользовались в корыстных целях, а не в интересах общества

Путин призвал обеспечить прозрачность работы контрольно-надзорных органов
Иллюстрация: Uigps.ru
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Москва, 23 октября 2018, 16:58 — REGNUM  В работе российских контрольно-надзорных органов есть как серьезные подвижки в лучшую сторону, так и проблемы. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 октября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках пленарного заседания форума «Малый бизнес — национальный проект».

«Ситуация меняется, но еще многое предстоит сделать и главный критерий наших усилий как работают гарантии защищающие предпринимателей от неправомерных действий», — сказал Путин, и отметил, что в настоящее время самозанятым гражданам РФ выгоднее работать без регистрации.

«Считаю, что наша общая фундаментальная задача обеспечить максимальную прозрачность контрольно-надзорных органов», — призвал президент.

Кроме того, глава государства уточнил, что реестр проверок помог повысить прозрачность деятельности объектов МСП, но сейчас реестр заполняют сами контролирующие организации.

«Надо, чтобы предприниматели могли размещать информацию, кто, с какими целями приходил, какие реальные результаты получены, как сказалось на работе предпринимателя», — заявил Путин, и добавил, что в декабре 2018 года заканчивается трёхлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов госконтроля в отношении малых предприятий.

По словам Владимира Путина, это затронуло более полумиллиона предпринимателей и позволило снизить его издержки, хотя «кто-то ловко научился манипулировать этими положениями и прикрываться ими не в интересах общества, а своих корыстных целях».

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