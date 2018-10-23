От новых санкций не выиграет ни Украина, ни Россия — эксперт

Киев, , 16:59 — REGNUM Основной удар новых санкций Кремля в отношении Украины придется на физические лица, а не юридические лица. Об этом 23 октября написал на своей странице в Фейсбук исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины, экономист Олег Устенко.

«Указ Путина о введении санкций против украинских юридических и физических лиц: классический пример из теории игр.1) Основное здесь — физические лица, а не юридические (как может показаться с первого взгляда). 2) Если бы Россия хотела ввести санкции против юридических лиц она могла бы сделать это и раньше. Тогда, когда резко ограничивала украинский экспорт. Тогда, когда практически полностью остановила продажи украинской машиностроительной продукции на своей территории», — отметил Устенко.

По его словам, от новых санкций не выиграет ни Украина, ни Россия.

«Сейчас ограничительные меры против украинских экспортеров будут все еще болезненными, но уже не такими как раньше. Сила удара будет намного меньшей. Сырьевые рынки — глобальны. Украинские компании (равно как и любые другие) могут переориентироваться на новые направления. Но от этого не выиграют ни они, ни РФ», — добавил Устенко.

Он считает, что под санкции могут попасть те, кто «относительно открыто делают бизнес в РФ или с РФ и те, кто скрывает свои отношения с РФ».

«Задача данного указа не реальные действия, а угроза применения этих действий за «неправильные» действия», — подытожил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Российскому правительству поручили дополнить санкционный список и ограничительные меры. Причиной санкций названы «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В тексте указа от всех органов власти и физических лиц — резидентов РФ требуется «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры».