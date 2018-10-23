Губернатор Ленобласти признался, что уже неделю носит комсомольский значок

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:54 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ уже неделю носит на груди комсомольский значок. Об этом Дрозденко сказал 23 октября в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования ВЛКСМ.

Губернатор высказал сожаление отсутствием в стране единой молодежной организации, которая могла бы стать ресурсом управленческих кадров.

«Одной из уникальных особенностей Комсомола была возможность карьерного роста. Когда наиболее активных ребят и девушек замечала комсомольская организация, оказывала поддержку, продвигала и по работе, и по службе, и по общественной деятельности», — сказал глава региона.

По словам Дрозденко, сегодня эта преемственность утеряна, однако надежды он возлагает на волонтёрство, ведь именно «на базе добровольчества молодые люди с разными политическими взглядами могут объединяться и приносить пользу обществу».

В ходе заседания оргкомитета благодарности за верность комсомольским традициям в Ленобласти получили 40 человек. Еще 22 человека были награждены Почётным знаком «Комсомольская слава» за заслуги перед Комсомолом и в связи со 100-летием ВЛКСМ.

Добавим, что 100-летие ВЛКСМ будет широко отмечаться и в Санкт-Петербурге. В городе на Неве запланировано более 150 событий, приуроченных к юбилею комсомольской организации, планируется выпустить памятный почетный знак в честь 100-летия комсомола.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) — молодежная общественно-политическая организация, созданная 29 октября 1918 года на 1‑м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи. За годы своего существования она охватывала своей работой более 160 млн человек.