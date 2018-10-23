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Оппозиция Италии: правительство воюет с ЕС ради своего рейтинга

Политика

В оппозиции полагают, что правительство, победив миграцию, решило найти еще одного врага

Рим, 23 октября 2018, 16:44 — REGNUM  Правительство Италии идет на обострение конфликта с Еврокомиссией ради того, чтобы повысить свой рейтинг, пишут обозреватели ведущего оппозиционного издания страны La Repubblica во вторник, 23 октября.

Вице-премьер Маттео Сальвини заработал значительную часть своего нынешнего 30-процентного рейтинга за счет ограничения нелегальной миграции, и теперь в свете приближающихся выборов в Европарламент решил закрепить успех, вступив в противостояние с еще одним «врагом», полагают оппозиционеры.

Во вторник стало известно о том, что Еврокомиссия отклонила предложенный Италией проект бюджета страны на 2019 год. Комиссаров не устраивает, что правительство планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП).

В Брюсселе дали Италии три недели на внесение изменений в бюджет. Ранее министры заявляли, что не будут в нем ничего менять. Политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру, полагают в правительстве.

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Политическая жизнь Италии
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