Киев призвали начать прямые переговоры с РФ, чтобы не повышать цены на газ

Киев, , 16:40 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко нарушил свое обещание не поднимать цены на газ, после десятикратного повышения в 2015—2016 гг. Об этом 23 октября в эфире телеканала News One заявил политический эксперт Андрей Лысык.

«Было его историческое заявление, что он не допустит повышения цен на газ. В очередной раз плюет в лицо украинскому народу. То, что рассказывают о субсидиях. Я не считаю правильным стремиться к тому, чтобы люди получали субсидии. Было бы правильно, если бы создали условия для работы экономики, чтобы государство развивалось, а люди платили адекватную цену на газ. Адекватная цена на газ была в 2013 году. Сегодня цена на газ по сравнению с 2013 годом выросла более чем в 10 раз», — напомнил Лысык.

Он обвинил премьер-министра Владимира Гройсмана в решении проблем государства за счет условного среднего класса.

«Украина находится под внешним управлением и сидит на крючке кредитов МВФ. Печально, что условия нам диктуют извне. Основной аргумент премьера Гройсмана, если мы в очередной раз не повысим тарифы на газ для населения, то будет дефолт. Сегодня государство перекладывает проблемы на плечи простых граждан… Повышение цен ляжет на плечи работающих украинцев, которых условно называют средним классом… В случае повышения цены на газ мы получим подорожание потребительской корзины, вырастут цены на продукты питания, товары и услуги», — пояснил Лысык.

Эксперт также призвал украинские власти начать прямые переговоры с Кремлем.

«В этой ситуации виноваты люди, которые пришли к власти в 2014 году, которые изначально выбрали неправильный вектор развития нашего государства, испортили добрососедские отношения с Российской Федерацией. Выход один — тотальная перезагрузка власти путем очередных выборов… Сейчас они гордятся, что покупают газ в Европе, он в любом случае дороже чем в России… Нужно садиться за стол переговоров и договариваться с Российской Федерацией», — считает Лысык.

Как сообщалось, 22 октября премьер-министр Гройсман заявил, что органы социальной защиты населения могут предоставить субсидии на оплату коммунальных услуг около 7 млн домохозяйств. Он сообщил, что в настоящее время идет процесс оформления субсидий на отопительный период.

«Эта цифра может достичь 7 млн, и мы к этому готовы. Но самое главное не то, сколько субсидиантов, а чтобы это было справедливо», — сказал Гройсман.