Парламент Армении вновь обсудит проваленный накануне Избирательный кодекс

Ереван, , 16:36 — REGNUM Парламент Армении ещё раз обсудит поправки к Избирательному кодексу на внеочередном заседании в понедельник, 29 октября. Сбор подписей для созыва внеочередного заседания организовала депутат фракции «Царукян» Наира Зограбян.

По её словам, собрано 35 подписей депутатов, в то время как для этого необходимо было только 27.

22 октября Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за». Помимо членов фракции Республиканской партии Армении, в голосовании не приняли участия также ряд членов фракций «Дашнакцутюн» и «Царукян», в том числе лидер фракции «Царукян» Гагик Царукян.

Как отметила Наира Зограбян, четыре депутата фракции «Царукян», которые не участвовали в голосовании, отсутствовали по уважительным причинам. По её словам, на предстоящем голосовании только один из них, Грант Мадатян, всё ещё не сможет принять участие в голосовании, поскольку будет находиться за границей.

«Не было абсолютно никаких проблем, связанных с разногласиями. Наполеон Азизян был очень болен и отправился домой в очень плохом состоянии. Вардан Гукасян, полагая, что голосования в этот день не будет, в 17:30 отправился в Гюмри и физически уже не мог поспеть на голосование. А г-н Царукян был в парламенте и уже готов был войти в зал для голосования, но он был одет в неподходящую одежду, и по моему совету он не вошел в зал для голосования, поскольку все равно было ясно, что голосов не хватает. Уверяю вас, что в понедельник у нас будет только один отсутствующий, Грант Мадатян, который в эти дни находится в Крыму», — цитирует депутата azatutyun.am.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) отказалась присоединяться к инициативе по сбору подписей, объясняя это тем, что их предложения о внесении изменений в Избирательный кодекс не были приняты. Тем не менее, по словам главы фракции АРФД Армена Рустамяна, если законопроект вернется в повестку дня Национального собрания, их фракция будет вновь голосовать «за».

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян сказал, что они делают всё возможное для того, чтобы выборы в декабре прошли по новому Избирательному кодексу. Он охарактеризовал поведение тех, кто не голосовал накануне, как саботаж.

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Спикер парламента Ара Баблоян не согласился с данной характеристикой, отметив, что Республиканская партия с самого начала заявляла о своей позиции против и честно следовала ей.

По мнению наблюдателей, для принятия пакета поправок в Избирательный кодекс необходимо будет голосование тех депутатов, которые после смены власти в Армении вышли из фракции РПА. Позиция многих из них по этому вопросу остаётся неизвестной.

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