Кандидат в президенты Грузии требует досрочных парламентских выборов

Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Кандидат в президенты Грузии, бывший председатель парламента и бывший лидер Республиканской партии Давид Усупашвили считает, что в стране сложился политический кризис и что разрядить его можно только досрочными выборами.

На состоявшемся 23 октября брифинге Давид Усупашвили призвал правящую партию положить конец однопартийному правлению и провести в октябре 2019 года досрочные парламентские выборы по новой, пропорциональной системе.

«Сегодня в стране идет борьба за власть, борьба без правил, не на жизнь, а на смерть. Мы пока не знаем, кто одержит победу в этой борьбе, но видим, как терпит поражение Грузия и грузинский народ. Политический кризис необходимо разрядить обращенными в рамки Конституции политическими инициативами, а не состязаниями в «черном пиаре» и не самоуспокоением. Правящая команда должна воспользоваться конституционными механизмами и объявить, что эпоха однопартийного правления в Грузии закончится в октябре 2019 года досрочными парламентскими выборами, проведенными по пропорциональной системе. Таким политическим заявлением сегодня еще можно разрядить кризис, завтра уже этого будет недостаточно», — предупредил бывший соратник ныне правящей «Грузинской мечты».

Поддерживаемого правящей партией кандидата в президенты Саломе Зурабишвили Давид Усупашвили призвал не повторять его ошибки, сделанные в период нахождения в составе коалиции «Грузинская мечта».

«Я еще в октябре 2014 года обратился к политсовету коалиции с длинным списком системных проблем, которые подлежали урегулированию, и по каждому пункту получил горячую поддержку от Бидзины Иванишвили. Но постепенно все проблемы так и остались проблемами, а все, кто заикался об этих проблемах, оказались за пределами власти», — напомнил Усупашвили.

Как известно, на 28 октября в Грузии назначены выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 зарегистрированных ЦИК кандидатов. Правящая партия «Грузинская мечта» на этот раз своего кандидата выдвигать не стала, но объявила поддержку независимому кандидату Саломе Зурабишвили и уверена в ее победе.

Нынешние выборы будут последними всенародными выборами главы государства. Согласно измененной Конституции Грузии, в 2020 году парламентские выборы пройдут по прежней, мажоритарно-пропорциональной системе, а в 2024 году парламент будет избран уже по пропорциональной системе. Этот, избранный по новой системе парламент назначит специальных представителей, которые будут выбирать следующего президента.